Creatina: 25 marcas são reprovadas por associação; veja quais são

A creatina virou uma queridinha de quem pratica atividades físicas por ter o efeito de recuperar ATP, um nucleotídeo responsável por armazenar e demandar energia para os comandos do corpo, de uma forma geral. O suplemento aumenta o desempenho da força e aperfeiçoa a potência na hora de se exercitar. Com tantos resultados positivos, a alta demanda gerou uma febre no mercado nutricional esportivo, que conta com diversas marcas para vender o composto.

No entanto, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), pelo menos 25 marcas vendidas no Brasil não estão de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A análise detecta impurezas no produto, que deveria ter apenas creatina. A Anvisa permite que a variação de outros ingredientes seja de 20%, no entanto, a Abenutri detectou marcas que tinham até 100% de variação. Ou seja, produtos que não eram feitos de creatina.

Veja abaixo as 10 marcas que tiveram 100% de variação:

Airomax creatine; Dark dragon crea delite; Dymatrix nutrition creatina monohidrate; Health labs creatina gourmet; Impure nutrition creatina; Iron tech sports nutrition creatina monohidratada; NFT Nutrition creatina 100% pura; Ravenna sports creatina micronized; Red bolic creatine monster maca palatinose zma; Sun food creatine pure.

Confira abaixo outras 15 reprovadas e o percentual de variação de impurezas, todas acima do permitido pela Anvisa:

Natures Now Researches creatine energy now atp — 96,8%. Body Nutry suplementos — 86,7%; Nitro max creatina — 59%; R74 Pro healthy creatine — 55,7%; Body Nutry creatina — 54,5%; Healthy time creatina powder — 53%; Body action web creatine dual power — 46,2%; Pro Healthy creatine micronized — 43,3%; Absolut Nutrition creatina 100% pure — 37,1%; Muscle full creatina — 32,7%; Absolut Nutrition creatina Flavor — 32,3%; Adaptogen hd cret — 24,3%; Vitamax Nutrition creatine booster — 23,67%. Body Action creatine double force — 23%; Ftw creatina ultra — 20,17%.

“Importante salientar que as empresas SUPLEY (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium), INTLAB ( das marcas AGE, MonsterFeed, Intlab e Cellucor) e BRG (Integralmédica e Darkness) tiveram seus produtos testados, porém entraram com medidas jurídicas para não divulgação dos resultados”, disse a Abenutri.

Veja o ranking completo, inclusive com as aprovadas, aqui.