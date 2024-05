Corpus Christi é feriado nacional? Veja quais capitais param

Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (30/5), não é feriado nacional. No entanto, algumas capitais contam com legislação própria e consideram a data feriado, como é o caso de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Leia também: Entenda origem do Corpus Christi e como funciona no Brasil

No Distrito Federal, Corpus Christi é considerado ponto facultativo. Funcionários públicos alocados no governo do Distrito Federal e no Poder Executivo federal poderão emendar com a sexta-feira (31/5), que também será ponto facultativo.

Veja os feriados e pontos facultativos que ainda terão em 2024:

30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo)

31 de maio (ponto facultativo)

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro, Finados (feriado nacional)

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h)

25 de dezembro, Natal (feriado nacional)

31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)