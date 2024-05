Primeira neve do ano: Cidade catarinense registra menor temperatura do país

A cidade São Joaquim, em Santa Catarina, registrou a primeira neve do ano na terça-feira (28/5). Segundo a plataforma de meteorologia MetSul, o fenômeno foi fraco e teve breve duração. Os termômetros chegaram a marcar 0ºC com a queda dos flocos de neve. A cidade catarinense teve a menor temperatura de terça em todo o país.

De acordo com boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o avanço do sistema frontal, uma massa de ar fria associada pode ocasionar queda nas temperaturas em áreas da região Sul, com mínimas inferiores a 5°C em áreas e com previsão de formação de geada entre esta quarta-feira (29/5) e quinta-feira (30/5).

TEMPO | Primeira ocorrência de neve do ano em São Joaquim (SC). Fenômeno teve breve duração e foi fraco. ???? @Climaterra pic.twitter.com/mLOTLLmp0o — MetSul #AjudaRS (@metsul) May 28, 2024

As menores temperaturas registradas na terça foram na região Sul:

São Joaquim (SC) 1,1°C

São José dos Ausentes (RS): 2,0°C

Palmeira das Missões (RS): 3,4°C

Cambará do Sul (RS): 3,4°C

Inácio Martins (PR): 3,5°C

Vacaria (RS): 3,5°C

Novo Horizonte (SC): 3,7°C

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que as mínimas variam de 0 a 6 ºC nos planaltos, meio-oeste e Alto Vale do Itajaí. "Devido ao frio intenso, há risco para o agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia, especialmente para a população mais vulnerável", afirma o órgão.