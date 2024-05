Infrações por manobras em locais proibidos causaram 129 mortes em 2024

Segundo a PRF, o objetivo da operação Corpus Christi é coibir as manobras irregulares e reduzir os acidentes e as mortes causadas por ultrapassagens forçadas - (crédito: Ministério da Justiça e Segurança Pública )

Entre janeiro e abril de 2024, as ultrapassagens indevidas resultaram em 113.360 infrações. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 104.228 autuações, o índice representa aumento de 8,76%. Além disso, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), essas manobras proibidas causaram 129 mortes. Por isso, na Operação Corpus Christi, que começa 0h desta quarta-feira (29) e vai até 23h59 do próximo domingo (2/6), os policiais rodoviários vão reforçar a fiscalização contra as ultrapassagens proibidas.

De acordo com a PRF, o objetivo é coibir as manobras irregulares e reduzir os acidentes e as mortes causadas por ultrapassagens forçadas em trechos de rodovias com faixas contínuas, sobre pontes e pelo acostamento, além de fiscalizar outras condutas que possam representar riscos aos ocupantes dos demais veículos.

Leia também: Brasília poderá ter novas pontes no Lago Paranoá para aliviar o trânsito

A PRF faz as seguintes recomendações para quem vai viajar no feriado:

Ultrapasse outros veículos somente em locais permitidos e com condições adequadas para a manobra;

Respeite a sinalização de trânsito;

Descanse antes de iniciar a viagem;

Não beba antes de dirigir;

Confira as condições do veículo antes da viagem;

Respeite os limites de velocidade;

Verifique as condições meteorológicas no trajeto.