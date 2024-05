Cidade de SP registra a manhã mais fria do ano; veja previsão

A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura do ano na manhã desta quarta-feira (29/5). Por volta das 4h, os termômetros marcaram 10ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, nos bairros mais afastados do centro, principalmente no extremo da Zona Sul, a sensação de frio foi maior. Engenheiro Marsilac, por exemplo, registrou mínima de 4,8°C.

Esta quarta será marcada por sol entre poucas nuvens e pequena amplitude térmica, ou seja, a temperatura máxima não deve superar os 17°C, gerando sensação de frio no decorrer dia. Os índices de umidade do ar oscilam entre 50% e 85%.

Já os próximos dias serão de tempo seco e sem previsão de chuva. As temperaturas se mantêm baixas, com madrugadas e noites geladas na capital paulista e cidades vizinhas da Grande São Paulo. "A probabilidade de recorde de temperatura mínima média do ano é bastante significativa", diz o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

Na quinta-feira (30/5), terá madrugada fria com termômetros na casa dos 10°C e abaixo deste valor nas regiões mais periféricas e distantes do centro da capital paulista, principalmente no extremo da Zona Sul. O dia deve ter predomínio de sol entre poucas nuvens e temperatura máxima por volta dos 17°C, com percentuais mínimos de umidade do ar próximos aos 62%.

Na sexta-feira (31/5), último dia do mês, o ar frio segue atuando com mais uma madrugada gelada e termômetros em torno dos 11°C. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia a sensação será de frio. A máxima não passa dos 19°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar se mantêm acima dos 65%.