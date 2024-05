Inmet emite alerta sobre risco de geada no Sul e no Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia lançou avisos de perigo e perigo em potencial de geadas para a madrugada do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (29/5). Regiões dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais irão enfrentar frio de até 0°, com risco de perda de plantações.



Na região Sul, o alerta de perigo vai para as áreas de Serrana, Oeste Catarinense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Nordeste Rio-grandense, Vale do Itajaí, Sul Catarinense e Centro-Sul Paranaense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, para essas áreas, os moradores devem se manter vigilantes sobre os riscos que possam ser inevitáveis, como a perda de plantios devido a baixa temperatura de mínima de 0°.

Na madrugada desta quinta-feira (29/05), seis estados do sul e do sudeste enfrentam o frio de 0° a 3° (foto: INMET )

Outras áreas da Região Sul enfrentam perigo em potencial e as populações devem se manter atentas sobre os potenciais riscos ao sair de casa. O Inmet recomenda que em algumas áreas os moradores se mantenham informados sobre os riscos durante a geada que pode chegar até 3°. São elas: Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Metropolitana de Curitiba, Grande Florianópolis, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Norte Catarinense, Centro-Sul Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Sul Catarinense.



Na Região Sudeste, os estados de SP, RJ e MG também sofrerão com o frio na madrugada. As áreas de Campinas, Sul/Sudoeste de Minas, Macro Metropolitana Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Sul Fluminense estão em alerta de perigo em potencial até as 7h.



