Ciclone se afasta do Rio Grande do Sul, mas segue no litoral

Imagem do satélite GOES-16 no final da manhã desta quarta-feira (29/5) mostra espiral de nuvens a Leste da Região Sul e Sudeste do Brasil - (crédito: NASA/NOAA/METSUL)

O ciclone extratropical que foi formado no litoral do Rio Grande do Sul na terça-feira (28/5) está hoje (29) no Oceano Atlântico, e se afasta cada vez mais em direção ao Leste. De acordo com o serviço de meteorologia MetSul, o fenômeno se distancia de forma gradual.

Apesar de o ciclone ter se afastado, o mar continua agitado, com ressaca em praias no litoral norte do estado. A Marinha emitiu avisos de ondas que podem bater até 3,5 metros de altura na costa gaúcha.



Ainda segundo o MetSul, os modelos numéricos indicaram que o centro do ciclone apresentava uma pressão atmosférica de 1000 hpa (unidade de medir pressão) no início desta quarta-feira. Isso não caracteriza uma baixa profunda, mas a tendência é que os evento continue se afastando, sem expectativa de vento forte no RS.

Mesmo assim, as recomendações do MetSul são para que a população permaneça atenta aos avisos meteorológicos e sigam orientações das autoridade locais.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro