Conheça os brasileiros reconhecidos pelo Guinness como o menor casal do mundo

O menor casal do mundo, formado pelos brasileiros Paulo Gabriel da Silva e Katyucia Lie Hoshino, recebeu uma homenagem do Guinness World Records, nesta sexta-feira (7/6). O perfil oficial do Guinness no Instagram publicou uma série de fotos do casal, reconhecido pelo livro dos recordes em 2016 como o menor do planeta.

Paulo Gabriel da Silva tem 90,28 centímetro de altura e Katyucia Lie Hoshino mede 91,13 centímetros. Sobre as respectivas alturas, eles endossam a ideia de que o importante é ter "grandes corações e muito amor". “Podemos ser baixos, mas temos grandes corações e muito amor um pelo outro e por todos em nossas vidas. Nossa vida tem seus desafios, mas estamos muito felizes por podermos enfrentá-los juntos", diz Katyucia.

Paulo e Katyucia se conheceram pela internet, em 2006. No entanto, eles só se encontraram pessoalmente dois anos depois. Os dois estão casados desde 2016 e moram na cidade de Itapeva (SP). Paulo e Katyucia dividem uma página no Instagram intitulada "Omenorcasaldomundo". No perfil, o casal compartilha — de forma bem humorada — fotos e vídeos que mostram o cotidiano da vida a dois.

Confira o vídeo que mostra o menor casal do mundo nos preparativos para acompanhar a partida de futebol feminino entre Brasil e Jamaica, ocorrida na terça-feira (4/6):

