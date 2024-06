Motorista com exame toxicológico vencido causa engavetamento e carreta repousa em L

Um motorista de 64 anos, que estava com o exame toxicológico vencido, provocou um engavetamento envolvendo quatro veículos na terça-feira (11/6) a noite, em Aparecida de Goiânia (GO). O motorista disse à Polícia que, para não passar em cima de uma motocicleta que entrou na frente de sua carreta, desviou para a pista lateral, e bateu em três veículos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta repousou em "L" e deixou a pista parcialmente interditada por cerca de 50 minutos. O incidente não teve vítimas, só danos materiais que não foram detalhados pela corporação.

Após consultar a documentação do caminhoneiro, os agentes constataram que o motorista está com o exame toxicológico vencido há mais de um ano e com o tacógrafo irregular. Não foi constatado indício de álcool no organismo dele.