"Um milagre de Deus", diz repórter que escapou de tiros de metralhadora no RJ

Repórter Monique Bittencourt, jornalista na Record Tv sofreu ataque com tiros de metralhadora em Belfor Roxo, no RJ na terça-feira (11/6) - (crédito: Reprodução Instagram @moniquebitt)

A jornalista da Record Monique Bittencourt usou as redes sociais nesta quarta-feira (12/6) para tranquilizar os seguidores e contar que está bem após ter o carro atacado por tiros de metralhadora em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Ela disse que foi um milagre e um livramento de Deus ter o carro atingido e escapar ilesa.

"Acho importante tranquilizar as pessoas que estão preocupadas, dizer que estou bem. O repórter cinematográfico que estava comigo, o Tiago, também está bem. Nós fomos atacados em Belford Roxo, e por um milagre de Deus nenhum tiro pegou na gente. A gente não estava fazendo nenhuma reportagem policial, estavamos voltando pra emissora. Foi um livramento de Deus e quero agradecer o carinho que estou recebendo", disse em uma publicação nos Stories do Instagram na manhã desta quarta-feira (12/6).

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) repudiam o ataque e pediram providências urgentes das autoridades para célebre apuração do caso.

Veja nota na íntegra:

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) repudiam o ataque sofrido pela equipe de reportagem da TV Record que, nessa terça-feira (11/06), foi vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no estado do Rio de Janeiro.

Uma repórter e um repórter cinematográfico voltavam de uma cobertura jornalística na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense quando foram surpreendidos por criminosos e tiveram o carro, identificado com a logo da Record TV, metralhado pelos infratores.

O ataque aconteceu no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os profissionais não foram baleados, mas estão bastante assustados.

O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados.

A população do Rio não aguenta mais ser refém de criminosos!

Diretoria do SJPMRJ / FENAJ