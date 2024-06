Ex-cobrador de ônibus formado em medicina na UnB ganha destaque nacional

O ex-cobrador de ônibus Gilberto Arruda Rodrigues, de 49 anos, está ganhando os holofotes do público após se tornar um exemplo de superação e se formar em medicina pela Universidade de Brasília (UnB), no final de maio.

Depois da história ganhar o reconhecimento da população nacionalmente, Gilberto saiu dos corredores da UnB diretamente para as telas de televisão. Isso porque o novo profissional da saúde será atração do programa A hora do Faro, da Record, neste domingo (16/6). Impactado, Gilberto contou que o programa irá contar toda a história de sua vida. "Foi muito emocionante", disse ao Correio.

Os últimos dias da vida do médico foram agitadas e surpreendentes. Recentemente, ele recebeu ajuda da apresentadora Tatá Werneck e da irmã de Deolane Bezerra, a também advogada Dayanne Bezerra, para fechar a graduação com chave de ouro e participar da festa de formatura.

Gilberto já havia desistido de participar da festa, que custa em torno de R$ 20 mil, quando Tatá e Dayanne entraram em contato com ele oferecendo ajuda para custear o valor. "Eu tinha proposto para a minha família comprar os convites para o baile, mas uns não quiseram e outros não tinham condições. Então eu praticamente desisti", explicou. Em seguida, ele escolheu comprar um convite e ir sozinho com um amigo.

Com a ajuda recebida, o médico vai conseguir levar os irmãos, cunhados e filhos para a festa. Ainda de acordo com ele, o valor também vai custear as roupas e sapatos.

Uma história de superação

Natural de Taguatinga, Gilberto Arruda Rodrigues, de 49 anos, cresceu em Ceilândia em uma família com seis irmãos. Desde cedo, foi incentivado em casa a estudar, mas passou por dificuldades financeiras e perdeu os pais ainda jovem: a mãe, com nove anos, e o pai, com 18.

A ocupação que mais marcou sua trajetória foi a de cobrador de ônibus, à qual se dedicou por seis anos, desde os 18, por incentivo do pai — que era motorista de transporte público. Gilberto trabalhava para pagar o curso de educação física que queria fazer na época, mas enxergava o ingresso na faculdade como uma realidade distante.

No mesmo ramo, tentou ascender ao cargo de motorista, mas sofreu um acidente de trabalho que interrompeu seus planos: durante o treinamento para o novo emprego, em 2000, foi atropelado por um colega, o que lhe custou parte do movimento das pernas.

Após seis anos de perseverança, Gilberto conseguiu concluir o curso de medicina na Universidade de Brasília (UnB). O estudante se formou no último dia 24, mostrando que nunca é tarde para alcançar um sonho, que nem sempre foi ser médico.