Juliano Cazarré é criticado após viralizar vídeo em que ator se posiciona contra o aborto legal

Reprodução/ Instagram Juliano Cazarré

Pai de seis filhos, o ator Juliano Cazarré enfrentou duras críticas após declarar sua posição contra o aborto legal em meio à discussão do Projeto de Lei proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL/RJ), que busca modificar as regras constitucionais sobre o aborto. "Todo aborto é o assassinato de um inocente… Após 22 semanas de gestação, o feto já tem a possibilidade de viver fora do útero", argumentou Cazarré, sugerindo a adoção como alternativa.

As reações nas redes sociais foram imediatas e intensas. Uma internauta criticou: "Juliano tem 6 filhos e disse que terá quantos Deus mandar. Até hoje o ator nunca adotou nenhuma criança". Outros questionaram a legitimidade do ator em opinar sobre um tema que consideram ser do livre arbítrio feminino, resgatando um vídeo de Rita Lee que dizia: "A questão do aborto é uma praia nossa. Os rapazes pouco têm a sugerir, de preferência NADA".

Além disso, internautas destacaram a discrepância entre a defesa de Cazarré e sua própria prática. "Algum dos 16 filhos que ele tem é adotado? A mulher já apareceu falando sobre o cansaço da maternidade, isso porque tem condições financeiras para manter…", ponderou um crítico. Outro foi mais direto: "Não deveria nem estar opinando. Next".

As declarações de Cazarré reacenderam o debate sobre o papel dos homens nas discussões sobre aborto, e sobre a influência das crenças pessoais nas políticas públicas que afetam diretamente as mulheres.

