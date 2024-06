Cães envenenados: herbicida pode ter matado cachorro de Cauã Reymond e outros

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o uso do herbicida glifosato causou intoxicação em cerca de 40 animais na última semana no bairro Oceânica, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca. Até o momento foram identificados 40 cães envenenados e sete mortos, incluindo o cachorro do ator Cauã Reymond.

A informação é da Folha de S. Paulo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DDMA), que identificou que um zelador que teria aplicado o herbicida, popularmente conhecido como ‘mata-mato’, nos gramados do pátio de um condomínio.

O homem foi identificado e o equipamento, apreendido para perícia. O zelador foi ouvido e liberado. A polícia aguarda o laudo da perícia para confirmar qual substância foi empregada na pulverização.

Leia também: Cauã Reymond e vizinhos vão à delegacia após morte de cachorro por envenenamento

O herbicida é largamente usado na agricultura para controle de ervas daninhas, mas só pode ser usado em baixa concentração em ambientes não sujeitos a controle.

O Correio entrou em contato com a PCRJ, mas até o momento não obteve resposta.