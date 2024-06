Guaíba volta a atingir cota de alerta após chuvas no estado

De acordo com a MetSul Meteorologia, o estado do Rio Grande do Sul enfrentará mais chuva nos próximos dias - (crédito: Mauricio Tonetto / Secom)

O nível do Guaíba voltou a subir e atingiu a cota de alerta em Porto Alegre na última quarta-feira (19/6), às 23h. De acordo com a medição mais recente feita na Usina do Gasômetro pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) às 11h desta quinta-feira(20/6), o nível estava em 3,27m, sendo que a referência de alerta é 3,15m.

Essa nova elevação voltou a acontecer pela primeira vez nos últimos 12 dias, quando em 7 de junho ficou fora de alerta de forma inédita desde o começo das enchentes no final de abril.



De acordo com a MetSul Meteorologia, o estado do Rio Grande do Sul enfrentará mais chuva nos próximos dias. Há previsão de chuva e garoa, especialmente na Metade Norte gaúcha, com possibilidade de pancadas fortes isoladas. Esse cenário persistente no últimos dias está relacionado com um “rio atmosférico” que se forma no interior do continente.

Esse “rio voador” transporta grande quantidade de umidade da região amazônica e do Atlântico Tropical, que está superaquecido, até as latitudes do Sul do Brasil, curvando-se para Leste sobre o Rio Grande do Sul.

“Devido à previsão de chuvas intensas entre os dias 20 e 23 de junho, recomenda-se a condição de ALERTA em praticamente todo o estado, atentando para o risco para cheias em arroios, córregos e rios menores”, alertou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul em nota..



*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza

