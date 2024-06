Policial morre após confronto em tentativa de assalto a carro-forte

Um sargento da Brigada Militar morreu, na quarta-feira (19/6), após uma troca de tiros com assaltantes que tentaram roubar um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Os criminosos teriam utilizado falsas viaturas da Polícia Federal para atacar o veículo de transporte de valores.

A Polícia Civil e a Brigada Militar de Caxias do Sul lamentaram a morte do 2º sargento Fabiano Oliveira. O militar tinha 47 anos e deixou esposa e um filho.

"O policial militar faleceu, após confronto armado com criminosos. O sargento ingressou na Brigada Militar em dezembro de 1997 e atuava na Força Tática do 12º BPM. Nesse momento de dor, a Polícia Civil se solidariza aos familiares, amigos e colegas do sargento Fabiano, que faleceu durante o cumprimento de seu dever", disse a Polícia Civil.

*CAXIAS DO SUL RS - TENTATIVA DE ROUBO À CARRO FORTE (19/06)*

19h30 – Informação de tentativa de roubo a carro forte no Aeroporto Hugo Cantergiani

19h34 – Confronto intenso no local neste momento

19h37 – PM pendido 66

19h40 - Segue troca de tiros no portão 2 pic.twitter.com/NGeZSyVSRM — Andre Souza ???????? (@Bagual222) June 20, 2024

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para saber se os criminosos foram presos, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.