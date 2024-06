Porto Alegre volta a fechar comportas após novas chuvas no RS

Comportas do Guaíba com sacos para conter a inundação no fim de maio. Afluentes do lago voltaram a elevar nível - (crédito: Henrique Lessa/CB/D.A Press)

Desde o fim de semana até a manhã desta segunda-feira (24/6), pelo menos 74 cidades no estado do Rio Grande do Sul enfrentaram transtornos devido às chuvas, conforme relatórios da Defesa Civil gaúcha. Em Porto Alegre, três comportas do sistema de proteção contra enchentes serão fechadas para prevenção.

O nível do Guaíba atingiu 3,35 metros às 12h de hoje, de acordo com medição feita na Usina do Gasômetro, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGV), em Porto Alegre. Esse nível abaixou 6 centímetros se comparado com o registrado às 6h do mesmo dia. Apesar da baixa, ainda está acima da cota de alerta, que é de 3,15 metros, e abaixo da cota de inundação de 3,60 metros.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o fechamento das comportas ocorre devido à cheia dos afluentes do Guaíba e à ação do vento sul, que represa as águas do lago. As avenidas Guaíba e Pinheiro Machado, por sua vez, foram bloqueadas devido ao acúmulo de água na pista, conforme relato da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Em Eldorado do Sul, cidade mais afetada pelas cheias no Rio Grande do Sul, com 100% da área urbana inundada, a alta do rio Jacuí foi crucial para decisão do fechamento das comportas. O rio apresenta alta desde a última semana e está com 11,56 metros, sendo que a cota de inundação é de 6 metros. O Jacuí também é responsável por formar 84,6% do lago Guaíba. Os outros rios que compõem o lago são Sinos, Caí e Gravataí, que estão todos acima da cota de inundação.

Vale destacar ainda que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo até as 15h desta segunda-feira no norte gaúcho e no sul de Santa Catarina.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro