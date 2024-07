Fapesp reajusta bolsas de pesquisa em até 45%; veja novos valores

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou um reajuste nos valores das bolsas de doutorado, pós-doutorado, mestrado e iniciação científica. A decisão, tomada pelo Conselho Superior da instituição, visa incentivar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação no estado.

Além do aumento nas bolsas, foi também garantido aos bolsistas de pós-doutorado o ressarcimento dos dispêndios com previdência social. De acordo com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, a medida reduzirá a desmotivação dos jovens na pesquisa científica.

"A Fapesp, perfeitamente alinhada a essa visão do governo, preocupada com a desmotivação dos jovens para a pesquisa científica e com a sensível fuga de cérebros do país, promoveu a revisão dos valores das bolsas que ela oferece. Com isso, esperamos atrair mais talentos para a pesquisa científica e tecnológica, assim como retê-los no nosso Estado".



"Esses problemas ameaçam a continuidade e a qualidade das pesquisas realizadas no país. A Fapesp trabalha no financiamento de pesquisas e na formação de pessoal qualificado. A revisão dos valores das bolsas oferecidas pela Fapesp é uma medida estratégica para reverter esse quadro. A iniciativa busca não apenas atrair novos talentos para a pesquisa científica e tecnológica, mas também reter os pesquisadores já existentes, garantindo que eles possam desenvolver suas carreiras no Brasil, sem a necessidade de emigração", diz.



Os novos valores das bolsas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto. Abaixo estão os detalhes dos reajustes:



- Bolsas de Iniciação Científica: o valor atual de R$ 879,60 será ajustado para R$ 1.080,00



- Bolsas de Mestrado I: o valor atual de R$ 2.583,40 será ajustado para R$ 3.120,00

- Bolsas de Mestrado II: o valor atual de R$ 2.741,70 será ajustado para R$ 3.300,00

- Bolsas de Doutorado I: o valor atual de R$ 3.805,80 será ajustado para R$ 5.520,00

- Bolsas de Doutorado II: o valor atual de R$ 4.710,30 será ajustado para R$ 6.810,00

- Bolsas de Pós-Doutorado: o valor atual de R$ 9.318,90 será ajustado para R$ 12.000,00

- Bolsas de Jovem Pesquisador: o valor atual de R$ 10.588,20 será ajustado para R$ 13.260,00

- Bolsas de Projeto Geração: o valor atual de R$ 9.318,90 será ajustado para R$ 12.000,00

O aumento nos valores das bolsas torna a carreira científica mais atraente e competitiva. Além disso, a cobertura previdenciária para os pós-doutorandos garante condições mais estáveis e seguras para os pesquisadores.



A nota oficial do Conselho Superior da Fapesp reforça essa visão, destacando que "uma das missões centrais da entidade continua sendo a formação de pessoal qualificado e que entende que o momento de incertezas que cercam o futuro da atividade científica no país exige ações eficazes para preservar a continuidade da formação de pesquisadores e assegurar a solidez do sistema de ciência, tecnologia e inovação no estado e no país".



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori