Carro com equipe da Record é metralhado por criminosos no RJ

Uma equipe de reportagem da TV Record Rio de Janeiro sofreu um ataque por criminosos, nesta terça-feira (11), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os jornalistas que voltavam de uma matéria, foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estavam.

Dentro do veículo, estava a repórter Monique Bittencourt e um cinegrafista. Eles estariam a caminho da emissora, após finalizarem uma gravação na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, nesta tarde. Apesar do susto, eles não se feriram.



Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro se pronunciou sobre o ocorrido. "O SJPMRJ repudia o ataque sofrido pela equipe de reportagem da TV Record que nessa terça-feira, 11/6, foi vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no estado do Rio de Janeiro".

O texto ainda acrescenta: "Uma repórter e um cinegrafista voltavam de uma cobertura jornalística na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense quando foram surpreendidos por criminosos e tiveram o carro, identificado com a logo da Record TV, metralhado pelos marginais".

Por fim, o comunicado dá mais detalhes: "O ataque aconteceu no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os profissionais não foram baleados, mas estão bastante assustados. O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados. A população do Rio não aguenta mais ser refém de criminosos!"