Morre aos 85 anos José Plínio Romanini, fundador da BioSoja e da Vittia S.A.

Morreu aos 85 anos, José Plínio Romanini patriarca da Família Romanini e fundador da BioSoja, que deu origem à Vittia S.A. A causa da morte não foi divulgada. Em nota, a Vittia S.A se despede do empresário informa que ele esteve à frente dos negócios da família até 2005.

"Homem de valores sólidos e com o dom da comunicação, Sr. Plínio esteve à frente dos negócios até 2005, contribuindo para o desenvolvimento corporativo e do país a partir de uma cultura de cuidado e altruísmo. Pai e avô exemplar, amigo inestimável e profissional visionário, sua ausência será sentida por todos. As raízes dos valores ensinados por Sr. Plínio seguirão sustentando e inspirando a todos. Seu legado de integridade e amor continuará a frutificar", diz o texto.

O de velório de José Plínio Romanini, será realizado nesta quinta-feira (25/7), das 12h às 17h, no Velório Municipal de Ituverava (SP) e será aberto ao público.

Vittia S.A.

A Vittia S.A. tem a maior fábrica de defensivos biológicos da América Latina e é líderes no mercado de inoculantes. A empresa tem seis indústrias em São Paulo e Minas Gerais, além de centros de distribuição na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul.

Cerca de 1200 pessoas colaboram diretamente com a empresa, que atua também no desenvolvimento de tecnologias e já investiu mais de R$14 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver soluções inovadoras no mercado de insumos agrícolas e biotecnologia.

A indústria BioSoja inoculantes - que mais tarde daria origem à Vittia S.A. - foi fundada em 1971 por José Plínio Romanini.