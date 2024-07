Professores universitários são mortos durante assalto em hotel

Dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram mortos durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (25/7). O crime ocorreu em Mato Castelhano, no norte do Rio Grande do Sul.

A suspeita é de que o crime tenha sido planejado. Os assaltantes se hospedaram no hotel na noite anterior e anunciaram o crime por volta das 3h desta quinta. Funcionários foram rendidos e amarrados dentro da cozinha.

A proprietária do local foi obrigada a fazer transferências via Pix. Os professores, junto com 15 alunos, foram forçados a se agacharem no chão. Os docentes teriam levantado, momento em que foram mortos a tiros.

As vítimas são Fabiano de Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turchetto, de 35. Eles trabalhavam no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM. Nas redes sociais, a instituição declarou luto de dois dias.

Confira a nota, na íntegra:

Com profundo pesar, informamos o falecimento dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto, ocorrido hoje (25), tragicamente. Ambos exerciam suas atividades no Departamento de Ciências Florestais do Centro de Ciências Rurais da UFSM.



A Universidade declara luto oficial por um dia, a partir desta quinta-feira até amanhã (26), com paralisação das atividades acadêmicas e administrativas no Curso de Engenharia Florestal hoje e amanhã.



Informações sobre os atos fúnebres serão divulgadas tão logo forem definidas.



A UFSM se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de pesar.

O Correio entrou em contato com a UFSM e com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul para saber mais detalhes do crime, mas ainda não teve resposta.