Acessibilidade Digital é tema de reunião do G20

Durante o painel de trabalho “Transformação do Estado no século XXI” na reunião do G20 nesta quarta-feira (24/07), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, expôs o plano para utilizar a tecnologia como ferramenta inclusiva da população aos serviços públicos. Dweck entende que facilitar o acesso aos serviços governamentais por meio da internet é essencial para que a transformação do Estado alcance a vida prática da população.

A ministra argumenta que a transformação do Estado envolve três pilares: valorizar os servidores como agentes da inovação, o fortalecimento da Transformação Digital dos serviços públicos e a governança colaborativa através da participação da população.

“Desde a criação do MGI, nós resolvemos trocar o termo Reforma Administrativa pelo termo Transformação do Estado. Temos que repensar o papel do Estado, onde as pessoas que ali trabalham representem a sociedade brasileira. A Lei de Cotas para o serviço público ajudou a mudar a entrada no serviço público, mas precisávamos ir além, e o Concurso Público Nacional Unificado foi pensando na diversidade da entrada regional do Brasil”, salientou.

A Transformação do Estado, segundo Dweck, tem o dever de trazer a esperança de mudança e transformação para a vida da população. Assim, o governo pretende aumentar o letramento digital por meio da acessibilidade aos serviços públicos na internet.

“Temos trabalhado para que o governo possa fazer essa transformação digital sem deixar ninguém para trás, tendo por exemplo espaços físicos para trocas de informações e plano de dados que permitam a conexão gratuita aos serviços públicos, garantindo a transformação do Estado com foco na inclusão e justiça social”, apontou.

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

