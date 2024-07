Prazo para inscrições do Auxílio Reconstrução é prorrogado

Os municípios afetados pelas fortes chuvas de maio deste ano no Rio Grande do Sul terão até 31 de agosto para o cadastro de novas famílias no Auxílio Reconstrução do governo federal. O benefício, que constitui em uma parcela única de R$ 5,1 mil, pode ser solicitado em 444 municípios gaúchos.

Moradores de municípios cadastrados que moram ou moravam em áreas atingidas pelas enchentes e que abandonaram suas casas de forma temporária ou definitiva têm direito ao auxílio. Segundo o governo federal, cerca de 348,5 mil famílias já foram aprovadas para receber a parcela, mas cerca de 151 municípios ainda não cadastraram nenhuma família ou endereços no sistema.

Para efetivar o cadastro, as prefeituras habilitadas devem incluir os dados das famílias que moram ou moravam em áreas afetadas pelas enchentes. Após a análise das informações, o responsável familiar pode fazer o cadastro confirmando os dados pelo site do Auxílio Reconstrução. Quando confirmados os dados, o depósito é liberado em conta da própria instituição, em nome do responsável cadastrado. O benefício é cumulativo com outros programas de assistência do governo federal, como o Bolsa Família ou até o seguro-desemprego.

Os municípios cadastrados estão disponíveis no site do governo ou no link.

*Juliana Sousa, estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer