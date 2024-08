Queda de avião em Vinhedo repercute na imprensa internacional

Site do The Guardian notícia tragédia no interior de São Paulo - (crédito: Reprodução)

Veículos de mídia internacionais, como BBC News, The Guardian, Fox News, entre outros, repercutem a queda de um avião comercial da companhia aérea VoePass, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9/8). Imagens gravadas por moradores locais, que mostram o momento do acidente, tiveram alcance mundial. Dentro do avião estavam 58 passageiros e 4 tripulantes. Segundo informações da Prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.

O avião, de modelo ATR-72, com capacidade para 68 passageiros, saiu da cidade de Cascavel (PR) às 11h50 e chegaria em Guarulhos (SP) às 13h50. Um pouco depois das 13h, contudo, o voo 2283 perdeu contato e caiu em um condomínio do bairro de Capela, na cidade de Vinhedo, por volta das 13h22. O primeiro chamado por ajuda foi às 13h28. A Força Aérea Brasileira anunciou que irá investigar o caso. Até a publicação desta nota, não se sabia a causa do acidente.

Confira alguns dos veículos internacionais que noticiaram o acidente:

Site da BBC notícia tragédia no interior de São Paulo (foto: Reprodução)

Site do The Guardian notícia tragédia no interior de São Paulo (foto: Reprodução)

Página da CNN noticia acidente aéreo no interior de São Paulo (foto: Repodução)





Vídeos mostram a dimensão da tragédia:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

