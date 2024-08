Voepass: saiba mais sobre empresa de avião que caiu em São Paulo

A Voepass Linhas Aéreas, anteriormente chamada de Passaredo Linhas Aéreas, é uma das companhias mais antigas a operar no Brasil. Nesta sexta-feira (9/8), um dos aviões da empresa caiu com 62 pessoas a bordo.

A sede da Voepass fica localizada no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. As operações da companhia são concentradas no aeroporto Dr. Leite Lopes e no aeroporto Internacional de Guarulhos.

Matéria em atualização.