Youtuber fez vídeo sobre os riscos do avião da Voepass há duas semanas

Uma aeronave modelo ATR 72, com 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu na tarde desta sexta-feira (9/8) em Vinhedo (SP). Duas semanas antes do acidente, o youtuber Lucas Estevam, do canal Estevam Pelo Mundo, publicou um vídeo com o título "o perigo de voar no ATR 72 da Voepass". O ATR 72 é fabricado pela Avions de Transport Régional, formada pela Aérospatiale e pela Aeritalia.

"Você acha tranquilo voar nesse avião? Pessoal de casa pode ficar de boa?", perguntou o youtuber a uma das aeromoças do voo, despois de ter embarcado no avião. Ela diz: "Com certeza". "Ouvi dizer que nunca caiu nenhum", seguido de um "não" em concordância da aeromoça.

Leia também: Vídeo mostra momento em que avião da Voepass cai com 62 pessoas a bordo

"Momento mais crítico de uma aeronave"

Quando o avião está próximo de pousar, Lucas faz uma explicação sobre o procedimento de decolagem e pouso, que ele disse serem "os momentos mais críticos de uma aeronave". "Desde os anos (19)80, foi instituída na Aviação Internacional uma prática chamada de esterilização de cabine. Isso quer dizer que, do momento em que o avião decola até que ele chegue a 10 mil pés de altitude, toda a tripulação não deve ficar distraída. Quando o avião vai pousar, o piloto avisa de novo '10 mil pés' porque dali em diante todo mundo tem que ficar atento", explicou.

De acordo com Lucas Estevam, em 1980 houve um acidente pois dois pilotos ficaram "de conversinha fiada", por isso, adotaram a prática para pousos e decolagens.

Leia também: Discussão em aeroporto impediu passageiro de entrar no voo da Voepass

Acidente em Vinhedo

O Voo 2283 da companhia aérea Voepass, modelo ATR 72, caiu por volta das 13h25 desta sexta-feira na cidade paulista. A companhia confirmou que a bordo haviam 58 passageiros e quatro tripulantes. Segundo a prefeitura de Vinhedo, não houve sobreviventes.

A aeronave decolou de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos. "Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente", disse a Voepass.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca