Polícia Federal abre investigação para apurar queda do avião da Voepass em Vinhedo

Avião com 62 pessoas cai em Vinhedo, no interior de São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal informou que abriu investigação para apurar a queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9/8). A aeronave era da empresa Voepass e tinha decolado do Paraná com destino à cidade de Guarulhos.

Área de condomínio onde avião caiu em Vinhedo (SP); 62 pessoas estavam na aeronave (foto: Reprodução/TV Globo)

Todos os 58 passageiros e quatro tripulantes que estavam a bordo do voo 2283 morreram. O avião caiu em uma área residencial, mas não chegou a atingir as casas.

"Policiais federais já estão no local do acidente e a instituição compõe gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos/SP", informou a PF, em nota.

De acordo com a corporação, serão enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações.

Além da PF, o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), apura o acidente. No entanto, ao contrário da PF, o Cenipa não tem o objetivo de apontar culpados e responsabilizar criminalmente eventuais envolvidos.