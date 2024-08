Sofrimento marcado na memória: as maiores tragédias da aviação brasileira

Uma aeronave da companhia aérea Voepass, com 62 passageiros, caiu na região de Vinhedo, no estado de São Paulo - (crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Um novo acidente de avião chocou o país nesta sexta-feira (9/8). Uma aeronave da companhia aérea Voepass, com 61 passageiros, caiu na região de Vinhedo, no estado de São Paulo. Segundo a prefeitura do município, ninguém que estava no voo 228 sobreviveu. Estavam a bordo 57 passageiros e quatro tripulantes. A tragédia desta sexta, contudo, não foi a primeira na história do Brasil. Relembre outros casos:

Acidente da TAM (atual LATAM), em 2007

Considerado o maior acidente da aviação brasileira, uma aeronave da TAM, atual LATAM, se chocou contra um prédio de cargas na avenida Washington Luiz, da própria companhia aérea, em 2007. Na época, o avião que pousava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, perdeu o controle por conta da pista que estava molhada.

Ao todo, 199 pessoas morreram, sendo 12 delas no solo. O relatório do acidente apontou diversos fatores que contribuíram com a tragédia, mas ninguém foi considerado culpado pela Justiça. Atualmente, existe um memorial no local da queda em homenagem às vítimas.

Acidente da Gol, em 2006

Em 2006, um Boeing 737-8EH saiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. No caminho, enquanto sobrevoava o estado de Mato Grosso, colidiu com um Embraer Legacy 600.

Os 154 passageiros do Boeing morreram no acidente, enquanto os sete que estavam no Legacy sobreviveram após a aeronave pousar em segurança. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o acidente foi causado por erros cometidos pelas duas partes.

Voo 168, em 1982

Um acidente envolvendo um avião da Vasp, antiga companhia aérea, deixou 137 mortos (nove tripulantes e 128 passageiros), em junho de 1982. Na época, foi considerado o maior acidente aéreo. A aeronave havia saído de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará. No entanto, o Boeing 727-200 se chocou contra a Serra da Aratanha, no município de Pacatuba.

Voo 402, em 1996

Em outubro de 1996, o voo 402, da TAM, sofreu um acidente ao decolar de Congonhas (SP) para o Rio de Janeiro. Apenas 24 segundos depois, a aeronave caiu sobre oito casas no baixo Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A tragédia deixou 99 pessoas mortas: 96 que estavam no avião e outras três em terra.

Morte dos Mamonas Assassinas

Em 2 de março de 1996 o Brasil parou ao saber da morte da banda Mamonas Assassinas, que fazia bastante sucesso na época e até hoje é lembrada. Os cinco integrantes do grupo morreram por volta das 23h15 daquele dia, quando o jato que os transportava avançou sobre as árvores, atravessou a névoa e colidiu na mata.