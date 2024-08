Anac lamenta queda de avião em Vinhedo e presta solidariedade

A Agência Nacional de Aviação (Anac) lamentou a queda de um avião com 62 pessoas, na tarde desta sexta-feira (9/8), em Vinhedo, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros paulista, o acidente com o voo 2283 aconteceu por volta das 13h25. Ninguém sobreviveu.



"A Anac lamenta profundamente o acidente com a aeronave da Voepass nesta sexta-feira, 9 de agosto, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes", escreveu a agência.

Acidente

Das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, 58 eram passageiros e outras quatro pessoas, tripulantes. A aeronave partiu de Cascavel, no Paraná, em direção ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião era um modelo ATR-72 turboélice bimotor.

Esse modelo é usado para voos regionais. A distância entre Cascavel e o aeroporto de Guarulhos é de cerca de 941,6 km, de acordo com o Google Maps. O avião era operado pela companhia aérea VoePass.

Em nota, a empresa divulgou que “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. De acordo com a VoePass, não há informações sobre o motivo do acidente.

"A Companhia está prestando apoio pelo telefone 0800 9419712, disponível 24 horas, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, completou a Voepass.

Investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada e vai investigar as causas do acidente.

O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional também vai participar, para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Essa investigação também será acompanhada pela Anac. Em nota, a empresa afirmou que estará a par dos "desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)".