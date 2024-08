Nutricionista que morreu em queda de avião faria 31 anos nesta segunda-feira

A nutricionista Ana Caroline Redivo, uma das vítimas das tragédia aérea de Vinhedo faria aniversário nesta segunda-feira (12/8). Na última sexta-feira um avião da VoePass que saiu do Paraná com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, caiu no interior de São Paulo e deixou 62 mortos.

Segundo a CBN Cascavel, rádio onde Ana Caroline foi colunista por quase um ano no quadro "Vida e Saúde", ela completaria 31 anos hoje. Conforme nota publicada pela rádio, a profissional retornaria com o quadro no início de outubro. A CBN agracedeu a contribuição de Ana Caroline e se solidarizou com familiares e amigos da vítima. "Ana Caroline cheia de vida, carregava muitos sonhos. Nossos agradecimentos por ter estado conosco durante esse tempo, abraço aos familiares e nossos sentimentos", afirma o texto.

Quem era Ana Caroline Redivo

Filha do empresário Odelir Redivo, da cidade de Santa Tereza do Oeste (PR), Ana Caroline Redivo era nutricionista e atuava em Cascavel. O Conselho regional de Nutrição emitiu nota de pesar lamentando a morte da jovem profissional. "Ana era nutricionista inscrita no Conselho Regional de Nutrição da 8ª Região e atuava na cidade de Cascavel, no Paraná. Prestamos nossa homenagem à família e amigos de todas as vítimas nesse momento difícil."

Ana estaria viajando para comemorar o aniversário no exterior. Nas redes sociais, a nutricionista acumula mais de 42 mil seguidores. Ela falava sobre nutrição, saúde e bem-estar e compartilhava registros de viagens, festas e shows. Nos comentários das fotos os internautas se despediram e lamentaram a precoce partida de Ana Caroline Redivo.























Tragédia aérea em Vinhedo

Na última sexta-feira (10/8) um avião que saiu de Cascaval, no Paraná no final da manhã, com destino a Guarulhos, em São Paulo, caiu em Vinhedo, interior de São Paulo a cerca de 90 quilômetros do destino final. Havia 62 pessoas a bordo e todos os ocupantes do voo 2238 da VoePass morreram.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investiga as causas do acidente e informou neste domingo que conseguiu extrair 100% dos dados das caixas-preta do avião. Uma análise preliminar deve ser emitida em 30 dias.

