Queda do avião: vítima gravou vídeo-surpresa para o Dia dos Pais

Uma das vítimas da tragédia que deixou 62 mortos na queda de um avião da VoePass, na cidade de Vinhedo, em São Paulo, havia gravado um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, comemorado neste domingo (11). O diretor de operações Antonio Deoclides Zini Junior, conhecido como Zini, e a esposa, a fisioterapeuta Kharine Gavlik Pessoa Zini, morreram na sexta-feira (9).

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, Zini deixou uma mensagem surpresa para o pai, Deoclides Zini. “Tenho um orgulho imenso de ser o seu filho e de ter sido agraciado com o seu ensinamento”, diz o homem no início do vídeo. Ele era diretor de operações na empresa da família, a transportadora Pra Frente Brasil. A homenagem foi publicada na página do grupo no Instagram.

Nas imagens, Antonio Deoclides canta a música “Cápsula do Tempo”, de Edson e Hudson. “Junior e Kharini nos deixaram fisicamente, mas o legado de amor e cuidado pelos filhos e pela família continuará presente. Que essa luz continue a brilhar em nossos corações”, diz a publicação.

O avião da VoePass caiu em uma área residencial na tarde dessa sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP). Todos que estavam a bordo morreram, 58 passageiros e quatro tripulantes. As autoridades investigam a causa do acidente. Neste domingo (11), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que os dados das caixas-pretas foram extraídos com “100% de sucesso”.

Empresa aciona seguro

A VoePass, companhia aérea responsável pelo avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), acionou seu seguro para indenizar os parentes das vítimas. O acidente resultou na morte de 62 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes.