Em audiência pública, piloto da Voepass denuncia rotina exaustiva de voos

Um piloto da companhia aérea Voepass, empresa responsável pela aeronave que caiu em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9/8), durante audiência pública na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), denunciou a pressão da empresa sobre os colaboradores para fazerem jornadas extras. A audiência ocorreu em junho deste ano e viralizou após o acidente aéreo.

"A empresa, às vezes, me liga para fazer um voo: 'vai, vai que dá'. [...] Quando você acorda, tem oito ligações da escala no seu dia de folga. Estava de folga e precisei desligar o meu celular", disse o piloto. O depoimento na audiência pública é do piloto Luís Cláudio de Almeida — ele não estava no voo do acidente que deixou 62 mortos. O Correio procurou falar com Almeida, mas não teve sucesso no contato. O espaço segue aberto para posicionamentos.

O profissional também relatou uma rotina exaustiva e completou que a companhia não oferece transporte para o aeroporto. "Temos motoristas de ônibus, temos motoristas de caminhão, eles param, descansam 14 horas, e nós ficamos aí há 12 horas, às vezes sem condução para ir até o aeroporto".

Ele também alertou sobre risco de desastre aéreo. "Vocês ligarem aí um jornal, ligarem um celular, ou vejam no YouTube, como nós vimos: 'desastres aéreos', ou então, 'mayday, mayday, mayday' [emergência]. Não queremos entrar nessa estatística. Nós queremos conforto", disse.

Em nota ao Correio sobre o vídeo, a companhia afirmou que cumpre a legislação vigente. "A empresa enfatiza que cumpre e respeita a legislação vigente, com o estrito cumprimento da jornada estipulada em lei e a observância dos critérios da categoria".