Motorista com sinais de embriaguez atropela 4 pessoas da mesma família

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante depois de atropelar quatro pessoas em uma avenida na zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na tarde do último sábado (17/8) e todos os envolvidos foram encaminhados para o hospital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um homem de 35 anos e uma mulher de 34 estavam com os três filhos na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, quando foram atingidos pelo motorista, que tinha sinais de embriaguez.

O casal e duas crianças foram atropelados pelo veículo, enquanto a terceira filha das vítimas não foi atingida. Eles foram socorridos e levados para um hospital. De acordo com o g1, a mulher está grávida.

O motorista do carro ficou preso nas ferragens do veículo após o acidente e, segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez. Ele também foi levado ao hospital, mas foi preso em flagrante.

"Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26º DP (Sacomã)", informou a SSP-SP.

Veja a nota da SSP na íntegra

Um homem, de 54 anos, foi preso em flagrante após atropelar quatro pessoas, por volta das 15h de sábado (17), na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, na zona sul da capital.



Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, verificaram que um carro teria atingido uma família.



O motorista estava preso nas ferragens do veículo. Ele foi socorrido e permaneceu internado no Hospital Ipiranga. De acordo com o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez.



As vítimas, um homem de 35, uma mulher de 34 e duas crianças, também foram socorridas e levadas para o Hospital Saboya. A terceira filha do casal, de 9 anos, não foi atingida pelo veículo.



Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26º DP (Sacomã).