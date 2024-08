Motorista é flagrado com 393 garrafas de vinho importado sem nota

"Descaminho." Esta é a tipificação do crime cometido por um homem, de 40 anos, que foi preso nesta última segunda-feira (19/8), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com uma carga de 393 garrafas de vinho importado, sem nota, na BR-050, próximo a Uberaba no Triângulo Mineiro. Ele estava numa caminhonete. O autor é reincidente naquele crime, sendo esta a quarta vez que foi flagrado fazendo esse tipo de transporte. A carga é avaliada em R$ 80 mil.

Leia também: Bactéria desafia a medicina com resistência rápida a antibiótico

O homem estava num carro de passeio, que foi parado numa blitz. O motorista demonstrava nervosismo, com respostas desconexas, o que levantou a suspeita por parte dos patrulheiros. Ao realizar buscas no veículo, eles encontraram a carga, que estava na carroceria da caminhonete.

Ao ser questionado, assim que a carga foi descoberta, o homem disse que estava transportando a mercadoria desde Foz do Iguaçu, no Paraná, e que o destino seria Uberlândia, em Minas Gerais.

Leia também: Médica de 26 anos morre ao passar mal em academia em Belo Horizonte

O homem e o vinho apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Uberaba, que iniciou uma investigação. O objetivo é descobrir os responsáveis pelo envio da carga e se o motorista integra um grupo criminoso especializado naquele tipo de crime.

As primeiras investigações apontam que o motorista foi flagrado pela quarta vez. Todas as prisões foram feitas pela PRF, as três anteriores, no Paraná. É a primeira vez que ele é flagrado fora daquele estado.