Caixa-preta de avião que caiu no Mato Grosso é encontrada

O avião caiu na zona rural do município de Apiacás, localizado na região do extremo norte de Mato Grosso - (crédito: Divulgação/PJC)

A Polícia Civil de Apiacás, município em Mato Grosso onde caiu o avião com cinco pessoas na última quinta-feira (15/8), recuperou a caixa-preta da aeronave, equipamento que grava os áudios da aeronavegação. O material foi encontrado intacto e será analisado pelo serviço federal responsável pela investigação de acidentes aéreos.

A equipe também recolheu material genético das vítimas do acidente. A delegada responsável pelo caso, Paula Barbosa explicou que, em razão dos corpos terem sido carbonizados, a perícia conseguiu resgatar apenas fragmentos de ossos que foram encaminhados para análise por meio de DNA.

"Em razão do estado em que se encontravam os corpos, a confirmação oficial será feita apenas com os exames periciais por meio da análise de material genético. Devido aos fragmentos que foram encontrados, não foi possível confirmar a identidade de nenhum dos ocupantes, nem a posição em que os corpos estavam, por causa da incineração", esclareceu a delegada.

O avião caiu na zona rural do município de Apiacás, localizado na região do extremo norte de Mato Grosso. A aeronave saiu de uma pousada localizada entre os estados de Mato Grosso e Pará, levando cinco pessoas. O acidente ocorreu a aproximadamente 7km do local da decolagem.