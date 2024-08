Rodovia Anhanguera poderá receber nome de Silvio Santos

A Assembleia Legislativa de São Paulo analisa uma projeto para alterar o nome da Rodovia Anhaguera, em São Paulo, em homenagem ao apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17/8), aos 93 anos.

A proposta apresentada pela deputada Dani Alonso (PL) sugere que o trecho da Rodovia Anhanguera (SP-330) entre os municípios de São Paulo e Jundiaí seja rebatizado e passe a se chamar "Rodovia Comunicador Silvio Santos". O projeto foi protocolado nesta segunda-feira (19/8).

Segundo a parlamentar, o objetivo é reconhecer a contribuição inestimável de Senor Abravanel, nome de nascimento de Silvio Santos, a toda população brasileira. O trecho da avenida Anhaguera passa pela sede do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora fundada por Silvio Santos, localizada às margens da própria Rodovia Anhanguera, em Osasco.

"O propósito deste projeto é celebrar a trajetória de um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o coração dos brasileiros por mais de seis décadas. Nomear parte da rodovia Anhanguera em sua homenagem é um gesto simbólico, mas que carrega enorme valor para todos que acompanharam e admiraram seu trabalho", afirmou a deputada.

Para a parlamentar, a mudança do nome em um trecho específico busca, segundo ela, "perpetuar a memória de Silvio Santos em um lugar de destaque, assim como ele fez em nossos lares."

Tramitação do projeto

O projeto agora aguarda tramitação na ALESP, onde passará por comissões antes de ser levado ao plenário para votação. A aprovação da proposta dependerá do apoio dos demais parlamentares, aos quais a deputada já apelou por um voto favorável, destacando a justiça e o valor simbólico da homenagem.

Silvio Santos



Silvio Santos foi um grande empresário do ramo das comunicações no Brasil e fundou o grupo Silvio Santos, que inclui diversas empresas, entre elas, o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). De origem humilde, Silvio Santos construiu um império e deixou um legado no segmento de comunicação em especial a televisão brasileira.

Silvio Santos também exerceu forte influência sobre os lares brasileiros através da apresentação de programas, especialmente de auditório aos domingos. Pioneiro em vários formatos televisivos, apresentou Programa Silvio Santos, Qual é a Música, Topa Tudo Por Dinheiro, Show de Calouros e Show do Milhão.

Senor Abravanel, morreu aos 93 anos por complicações de H1N1, em um hospital particular de São Paulo.