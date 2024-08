Barragem de condomínio de luxo rompe e alaga rodovia em MS

O rompimento da barragem fez com que a água invadisse casas e parte da rodovia BR-163, que foi interditada na altura do km 500 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A barragem da represa do condomínio de luxo Nasa Park, localizado entre Campo Grande e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, rompeu nesta terça-feira (20/8). O rompimento fez com que a água invadisse casas e parte da rodovia BR-163, que foi interditada na altura do km 500. Não existem informações sobre vítimas até o momento. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam no monitoramento da região.



Em nota enviada ao Correio, a CCR MSVia, que administra a rodovia BR-163, informou que após o rompimento da barragem, equipes de engenharia da concessionária prosseguem com as avaliações da situação da pista. A reportagem não encontrou forma de entrar em contato com o Nasa Park. O espaço segue aberto para possíveis manifestações do condomínio.

Veja o vídeo:

"O reflexo neste momento, é de congestionamento de 4 quilômetros no sentido norte, e 3 quilômetros no sentido sul. A orientação é que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar seguir viagem. Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS", disse.

Veja a nota completa:

"A CCR MSVia informa que iniciou a operação “pare e siga” na altura do km 500 da BR-163/MS. Uma das faixas de tráfego ficará interditada, enquanto o tráfego flui pela outra faixa, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul. De acordo com a Concessionária, o bloqueio parcial deverá permanecer por, pelo menos, 24h.

Após rompimento de barragem de um empreendimento particular na região, equipes de engenharia da Concessionária prosseguem com as avaliações da situação da pista. Em paralelo, equipes de resgate apoiam a Defesa Civil no monitoramento da região. O reflexo neste momento, é de congestionamento de 4 quilômetros no sentido norte, e 3 quilômetros no sentido sul.

A orientação é que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar seguir viagem. Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS.

Para quem está na pista sentido sul, há duas alternativas: a primeira éutilizar a estrada de acesso ao Bomfim (MS-244), no km 529, opção mais indicada para veículos pesados; já a segunda opção é o desvio localizado no km 511, que dá acesso à rodovia MS-445, sendo a mais viável para veículos leves.

O aviso aos motoristas sobre a interdição está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista. A CCR MSVia solicita aos motoristas que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação do local, respeitem a sinalização e tenham cuidado com a presença das equipes nas imediações da pista.

A Concessionária reitera que segue com seu plano de contingência para segurança da rodovia e de seus clientes, com apoio de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), e Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Outras dúvidas podem ser sanadas pelo Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e também via WhatsApp".