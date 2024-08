"Globo lixo": Jornalista reage a grito em link ao vivo; veja o vídeo

A jornalista Sabina Simonato enfrentou uma situação constrangedora durante a transmissão ao vivo do Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (21/8).

Enquanto o repórter Gianvitor Dias fazia uma entrada ao vivo, direto da estação de metrô Barra Funda, um passageiro começou a gritar "Globo lixo" repetidamente, interrompendo o relato do profissional sobre problemas na plataforma da linha vermelha do metrô.

Gianvitor, que falava sobre a falta de explicações dos responsáveis para as falhas nas portas dos trens, manteve a compostura e continuou a informar os telespectadores, mesmo com os protestos ao fundo.

Após o incidente, Sabina, que estava nos estúdios da emissora, saiu em defesa do colega. "Uma pessoa que não merece o nosso destaque", declarou a apresentadora, referindo-se ao manifestante. A jornalista ainda elogiou a postura firme do repórter, que conseguiu seguir com a transmissão mesmo com a interrupção.

Na manhã desta quarta-feira, parte do Bom Dia São Paulo, foi transmitida diretamente do Parque Ibirapuera, em comemoração aos 70 anos do local. Enquanto o âncora Rodrigo Bocardi conduzia a cobertura especial, Sabina ficou responsável por apresentar o restante do programa dos estúdios.