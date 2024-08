Cem pessoas são resgatadas após serem arrastadas em Copacabana

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou, nesta sexta-feira (23/8), ao menos 100 pessoas que praticavam standup paddle perto do Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Alguns banhistas foram lançados ao mar por conta de uma rajada de vento e outros ficaram feridos após baterem nas pedras.

No Instagram, o Corpo de Bombeiros alertou que usar a prancha de stand up paddle para qualquer tipo de passeio exige que a pessoa tenha muita atenção com alguns perigos. "Os ventos fortes, principalmente pela manhã, podem levar os banhistas mais para dentro do mar, tornando muito difícil o retorno à faixa de areia", pontua a corporação.

"A pouca experiência em remar ainda pode agravar a situação, então fique atento. Cuidado com as áreas que envolvem canais de navegação, que são rotas frequentadas por embarcações de pescadores, por exemplo. A presença de pranchas nessas áreas aumenta o risco de colisões e de acidentes muito graves", acrescenta.