Senhora de 86 anos é estuprada por três horas dentro de casa

Uma idosa, de 86 anos, foi estuprada por mais de três horas dentro da própria casa no bairro São Geraldo, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (22/8).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela sobrinha da vítima no início da tarde de ontem. A idosa relatou que estava em casa quando um homem desconhecido a chamou no portão, pediu um copo com água e pediu para guardar uma mochila na casa dela.

A mulher resistiu, inicialmente, por não conhecê-lo, mas o homem insistiu dizendo que ela o conhecia, porém, por estar com problemas de visão, não estava o reconhecendo. A mulher então guardou a mochila do suspeito.

Por volta das 4h da manhã de ontem, o homem voltou, pulou a grade e chamou a idosa, que falou que o horário era inapropriado. Ao perceber que a vítima não iria abrir a casa, o suspeito pulou a janela de um quarto, que fica para a rua, e a levou para o quarto, onde houve o estupro.

A idosa relatou para a PM que começou a rezar durante o crime, mas o homem afirmou que não faria diferença, pois "ele era o capeta". O estupro durou pelo menos três horas.

Depois do abuso, o suspeito revirou a casa da idosa em busca de objetos de valor. Ele roubou celular, faca, dinheiro, cartão bancário, televisão e as chaves da casa.

Em determinado momento, o homem passou a agredir a idosa, que relatou que o homem estava nervoso por ter perdido um celular dentro do imóvel. Antes de ir embora, ele estuprou a idosa novamente.

A sobrinha da vítima foi acionada por um vendedor ambulante que escutou os gritos de socorro da idosa. A vítima afirmou que não conseguiu pedir ajudar antes pois foi trancada dentro da residência pela homem.

A sobrinha, que tem cópias da chave da casa, conseguiu entrar no imóvel e encontrou a casa revirada, com gavetas abertas e objetos pelo chão.

A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu tratamento preventivo e passou por cirurgia. O estado de saúde dela não foi divulgada.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Um aparelho celular foi encontrado em um dos quartos da casa. A polícia acredita que o aparelho é o telefone que o suspeito perdeu enquanto revirava a casa da idosa.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da perícia oficial esteve no local dos fatos, realizando a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações, incluindo peças de roupas e um telefone celular. Até o momento, não houve conduzidos à delegacia.

"Investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município realizam diligências visando localizar o suspeito. As investigações prosseguem e outras informações poderão ser repassadas à imprensa em momento oportuno."