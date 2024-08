PF investiga esquema de compra e venda de decisões judiciais em 4 estados e no DF

Operação da PF mira suposto esquema de compra e venda de decisões judiciais no TJ Tocantins - (crédito: Rondinelli Ribeiro/TJTO / Divulgação CNJ)

Um grupo suspeito de corrupção ativa, compra e venda de decisões judiciais e lavagem de dinheiro no Poder Judiciário do Tocantins é investigado pela Polícia Federal em operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (23/8).

Leia também: Decisão judicial suspende filme sobre Natiruts

Duas pessoas foram presas e 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em quatro estados, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, e também no Distrito Federal. Além disso, foram determinadas outras medidas cautelares como como o afastamento de cargo público, o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores dos envolvidos.

Leia também: PCDF procura casal que invadiu casa do Lago Norte e torturou idoso

Segundo apurado pela Polícia Federal, um grupo teria negociado compra e venda de decisões judiciais e realizou atividades ilícitas para lavar o dinheiro adquirido com o crime.

Leia também: Lula é cobrado por comandante do Exército

A Operação deflagrada nesta sexta-feira (23/8) foi denominada Máximus, e faz referência à personagem do filme Gladiador (Máximus), que lutou contra a corrupção na cúpula do poder no Império Romano.

O Correio procurou o Tribunal de Justiça de Tocatins e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas ainda não obteve resposta.