Hospital é evacuado após homem incendiar sofá na ala psiquiátrica

A ala psiquiátrica de um hospital em Palmitinho no interior do Rio Grande do Sul teve que ser evacuada após um incêndio no local. O fogo foi provocado por um paciente que utilizou um isqueiro para incendiar um sofá dentro da unidade de Saúde, logo em seguida o fogo se alastrou e atingiu outras cômodos. (veja vídeo ao final da matéria). O caso foi registrado na noite de quarta-feira (22/8) no hospital Santa Terezinha.

Segundo a Polícia Civil do estado o homem, de 43 anos, foi preso por incêndio doloso. 33 pacientes que estavam internados no local tiveram que ser deslocados para outras unidades de saúde e ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local as chamas já tinham sido controladas por funcionários que usaram o sistema de hidráulica do hospital. Com o auxílio de um caminhão pipa que possui um motor que pressuriza água, os militares do corpo de bombeiros realizaram a evacuação de funcionários e curiosos que estavam transitando por locais que estavam com fumaça resultante do incêndio.

Um funcionário do hospital Santa Terezinha informou ao Correio na manhã desta sexta-feira (23/8) que a unidade de saúde está funcionamento parcialmente. O plantão está recebendo pacientes, mas ala psiquiátrica onde o incêndio ocorreu segue fechada.

Confira nota da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 43 anos de idade por incêndio doloso por ele causado na ala psiquiátrica do Hospital Santa Terezinha, em Palmitinho. O indiciado, utilizando um isqueiro, ateou fogo em um sofá, que logo se alastrou em diversos cômodos do nosocômio.

Haviam 33 pacientes internados, sendo que todos precisaram ser evacuados e transferidos para outros estabelecimentos de saúde. No momento não se tem relatos de mortes ou feridos graves em razão do incêndio, somente pacientes intoxicados com a inalação da fumaça.

Confira nota do Corpo de Bombeiros do RS

O Pelotão de Bombeiro Militar de Frederico Westphalen atendeu a ocorrência de princípio de incêndio. O chamado ocorreu as 20h24min, no referido Hospital, no centro do município de Palmitinho. Segundo informações da solicitante, estava ocorrendo um incêndio na lavanderia do hospital Sta. Terezinha.



Chegando no local constatamos que as chamas já haviam sido extintas por funcionários usando o sistema de hidráulica do hospital, e com o auxílio de um caminhão pipa que possui um motor que pressuriza água, a guarnição de serviço efetuou a evacuação de funcionários e curiosos que estavam transitando por locais que estavam com fumaça resultante do incêndio.

Ninguém se feriu, segundo informações da diretora do hospital. Não há registros do combate

