Governo já pagou auxílio reconstrução para 367 mil famílias no RS

Pimenta destacou que o processo de análise dos cadastros está sendo realizado em parceria com as prefeituras locais. "Estamos falando de um sistema, e o sistema não identifica coisas como várias famílias no mesmo endereço", afirmou o ministro. - (crédito: Joaquim Moura)

O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anunciou nesta segunda-feira (26/8) que 367 mil famílias gaúchas já receberam o Auxílio Reconstrução. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.

O Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil, é uma iniciativa do governo federal para ajudar as famílias afetadas pelas enchentes a recuperarem seus bens perdidos. O benefício é pago em parcela única e visa atender um total de 375 mil famílias, totalizando um investimento de R$ 1,9 bilhão.

Pimenta destacou que o processo de análise dos cadastros está sendo realizado em parceria com as prefeituras locais. “Estamos falando de um sistema, e o sistema não identifica coisas como várias famílias no mesmo endereço”, afirmou o ministro. Ele também mencionou que muitas famílias ainda estão em análise, especialmente nas áreas de interior, onde há dificuldades no sistema de cadastramento.

Além do auxílio às famílias, o ministro mencionou que 29 mil empresas já acessaram o Pronampe Solidário, um programa de apoio emergencial às micro e pequenas empresas afetadas pelas enchentes. O programa oferece uma subvenção de 40% nas operações de crédito, aliviando a carga financeira das empresas impactadas.

O Auxílio Reconstrução é operacionalizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e pago pela Caixa Econômica Federal. As prefeituras dos municípios afetados são responsáveis por cadastrar as famílias no sistema e, após a confirmação dos dados, o valor é depositado diretamente na conta dos beneficiários.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori

Saiba Mais Brasil Jovem abusada pelo pai e com sequelas da covid-19 luta para se recuperar

Jovem abusada pelo pai e com sequelas da covid-19 luta para se recuperar Brasil Pai dança com filha de 5 anos na escola e conquista os internautas

Pai dança com filha de 5 anos na escola e conquista os internautas Brasil Como se proteger da poluição do ar causada pelas queimadas

Como se proteger da poluição do ar causada pelas queimadas Brasil Preso em flagrante por incêndio em SP, homem diz ter agido em nome do PCC

Preso em flagrante por incêndio em SP, homem diz ter agido em nome do PCC Brasil Homem mata a mulher na frente de filha de 4 anos e posta no WhatsApp

Homem mata a mulher na frente de filha de 4 anos e posta no WhatsApp Brasil Observatório do Clima propõe corte de 92% das emissões de gases até 2035