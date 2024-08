Preso em flagrante por incêndio em SP, homem diz ter agido em nome do PCC

O homem de 42 anos que foi preso em flagrante após atear fogo em vegetação na cidade de Batatais, no interior de São Paulo, disse que cumpriu ordens do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações foram reveladas pelo portal UOL.

Em nota encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Correio, o órgão confirma a prisão do homem e revela que foram apreendidos uma garrafa com gasolina e um isqueiro junto a ele.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo UOL, o homem teria afirmado que cumpriu ordem do PCC e se vangloriou do ato. foi encontrado pela PM um vídeo com imagens do incêndio no celular do suspeito.

O homem tentou fugir do local correndo, mas foi preso em flagrante pela polícia. Ele foi indiciado pelo crime de incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e ao patrimônio.

Em todo o país, a Polícia Federal está conduzindo investigações para identificar os responsáveis por incêndios que afetam diversas áreas. Outras investigações podem ser abertas nos próximos dias.

Veja a íntegra da nota da SSP

Desde a semana passada, houve três prisões no Estado por conta de incêndios em área de vegetação. Uma delas foi na cidade de Guaraci, na região de Barretos. Na ocasião, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por atear fogo em vários pontos de um canavial localizado próximo à área urbana. Com ele foram apreendidos dois isqueiros e o caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Barretos.



No último sábado (24), um idoso, de 76 anos, foi detido por atear fogo em lixo, em uma área de mata no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia Seccional da cidade. A Polícia Militar também prendeu um homem de 42 anos que ateou fogo em vegetação na cidade de Batatais, região de Franca. Com ele, foram apreendidos uma garrafa com gasolina e um isqueiro. O boletim foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Franca.



Além dessas prisões, a Polícia Militar Ambiental aplicou mais de R$ 15 mil em multas em dois homens, em Porto Ferreira. Após denúncia, os agentes foram ao local - Área de Preservação Permanente - e identificaram diversos infrações ambientais, como lenhas em chamas para limpeza da vegetação. Um dos infratores era proprietário de um sítio. Contra eles, foram registrados seis autos de infração ambiental.



Cabe destacar que a Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas. As equipes de investigação estão atentas às imagens que circulam nas redes sociais e aos registros de boletins de ocorrência para realizar diligências e identificar os autores. A população também pode ajudar, levando ao conhecimento das autoridades policiais qualquer elemento que contribua com as apurações ou até mesmo para denunciar crimes. Essa comunicação pode ser realizada pelos telefones 190, 193 e 199.