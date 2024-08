Motociclista flagrado incendiando vegetação no interior de SP é preso

O vídeo, capturado na última sexta-feira (23/8), mostram ele passando por uma área de vegetação e se abaixando para colocar um objeto no chão. Assim que o homem passa, as chamas iniciam e se espalham pela mata seca.

Ele foi detido ontem e levado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) usando a mesma moto do dia do crime. De acordo com a polícia, o suspeito disse que quando passou pelo local e, ao ver o mato seco, decidiu atear fogo. Até o momento, cinco pessoas foram presas em São Paulo por conta dos incêndios que assolam, especialmente, o interior do estado.