Dois jovens morrem durante racha em via expressa na Grande BH

Um racha, que é uma corrida em que carros disputam para vencer, terminou com a morte de dois jovens, na noite de terça-feira (27/8), na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os mortos são o motorista de um dos veículos, identificado pela polícia como Eduardo Marques Viana Silva, e o passageiro do mesmo carro, Bernardo Stefano, ambos de 18 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, um grupo de cinco amigos foi até uma lanchonete de Contagem para fazer um lanche, o que já era uma rotina deles.

Lá, surgiu a ideia de baterem um “pega”, como também é chamado o racha. Eduardo e Bernardo estavam em um carro prata, enquanto os outros três, foram para o outro veículo, de cor preta.

Dentro dos carros, os motoristas começaram a acelerar cada vez mais forte e arrancaram. Outras pessoas que estavam na lanchonete testemunharam a largada dos dois carros.

Um pouco mais à frente, no entanto, com os dois carros em alta velocidade, Eduardo perdeu o controle do veículo e saiu da pista, desgovernado, indo de encontro a uma pilastra de sustentação de uma passarela.

Imediatamente, o carro dos outros amigos parou e retornou ao local do acidente. Eles chamaram o Corpo de Bombeiros e o Samu, mas no interior do veículo, Eduardo e Bernardo já estavam inertes.

O impacto maior na viga foi do lado do passageiro onde estava Bernardo, que teve morte imediata. Eduardo chegou a ser levado pela ambulância do Samu para o Hospital Metropolitano de Contagem, mas chegou à unidade já sem vida.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O motorista do outro veículo foi detido e levado para prestar depoimento. Ele foi autuado por crime de trânsito.