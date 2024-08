Sexto suspeito de provocar incêndios florestais em SP é preso

Subiu para seis o número de presos suspeitos por contribuir para a série de incêndios que atingiram o interior de São Paulo nos últimos dias. A informação veio por nota da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP). As detenções vêm sendo feitas desde quarta-feira (21/8).

A sexta prisão ocorreu na segunda-feira (26/8) pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto. Os policiais detiveram um homem de 44 anos por causar, na sexta-feira (23/8), incêndio em vegetação na zona sul do município.

O autor, que estava em uma motocicleta, foi flagrado por câmeras de segurança ateando fogo em uma área de mata. Após investigações, ele foi identificado e levado à DIG, onde foi ouvido e indiciado.

Na mesma segunda, a equipe da DIG de Jales deteve o autor de um incêndio ocorrido no sábado (24/8) na cidade. A ação do suspeito, de 49 anos, fez com que as chamas atingissem uma área de oito mil metros quadrados. A dinâmica completa foi captada por uma câmera de segurança. As imagens foram analisadas, o autor identificado e ouvido na sede da 1º DP de Jales, onde foi indiciado.

Outras prisões

Além desses dois autores, outros quatro suspeitos foram detidos. No dia 21, em Guaraci, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por atear fogo em vários pontos de um canavial.

No sábado (24/8), um idoso de 76 anos foi detido por atear fogo em lixo, em uma área de mata em São José do Rio Preto.

Outro homem, de 42 anos, foi preso em flagrante no domingo (25/8), por atear fogo em vegetação na cidade de Batatais.

Na segunda (26/8), também em Batatais, outro homem, de 27 anos, foi preso em flagrante após atear fogo em uma área de pastagem e causar um incêndio que se estendeu até o quintal de uma residência.

Somada a essas ocorrências, a Polícia Militar Ambiental de SP aplicou mais de R$ 15 mil em multa em dois homens, em Porto Ferreira, por acender fogueiras para limpar a vegetação.



