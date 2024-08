Mulheres que vivem em McDonald's são presas por suspeita de racismo

Mulheres ficaram famosas por "viver" no Mc Donalds - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Duas mulheres que moram em uma loja do McDonald's do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foram levadas para a delegacia na tarde desta sexta-feira (30/8) após serem acusadas de racismo.

Bruna Mutarori, de 31 anos, e Susane Paula Muratori Geremia, de 64, que são mãe e filha, teram sido racistas com outra dupla de mãe e filha que foram até a loja para comprar um lanche. As informações são do G1.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima de 15 anos teria tirado uma foto de Bruna e Susane, momento em que elas se incomodaram e chamaram a família de "macaca". Após o ocorrido, uma equipe de policiais foi acionada e encaminhou as duas para a 14ª DP, mesma delegacia que elas registraram uma queixa de agressão há um mês.

As mulheres moravam no estabelecimento há sete meses e portavam algumas malas, que foram levadas na viatura. Até às 20h, as acusadas continuavam na delegacia prestando depoimento e não se sabe se continuarão detidas ou se serão liberadas.

Bruna e Susane têm chamado a atenção por passar o dia na lanchonete. Elas chegam no local, consomem algo, e depois passam o dia no local, só indo embora de madrugada, quando a loja fecha.

As duas têm três queixas por calotes em hotéis de Copacabana. As queixas foram feitas em 2018, 2019 e 2021. Em todos os casos, elas foram expulsas por falta de pagamento das diárias utilizadas. Elas também já foram denunciadas por injúria racial e condenadas a 1 ano em regime comunitário. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários.