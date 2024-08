Santuário começou contagem de 100 dias para festa da padroeira

O santuário em que o teto desabou no início da tarde desta sexta-feira (30/8), no Recife, é um dos mais populares da cidade e fica localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital de Pernambuco. Na noite desta quinta-feira, a igreja iniciou a contagem regressiva de 100 dias para a comemoração de 120 anos da Festa da Imaculada Conceição do Morro. Nas redes sociais, vídeos e fotos registraram a quantidade de fiéis que estavam no local na noite passada. De acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, “a devoção à Imaculada Conceição é muito forte e faz com que romeiros peregrinem até o alto do Morro ao longo de todo ano”.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause Branco, informou que as equipes de resgate atenderam cerca de 17 pessoas. Destas, duas foram encaminhadas ao Hospital da Restauração, e as demais foram levadas para diferentes Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Priscila acompanhou os trabalhos dos bombeiros no local e comentou que caso o acidente tivesse ocorrido durante a noite, a extensão poderia ter sido maior. “Esse santuário é um símbolo para o Recife, um símbolo para Pernambuco. Ontem teve uma missa e a igreja estava absolutamente lotada. Graças a Deus isso não aconteceu ontem à noite, a gente não queria que acontecesse em hora nenhuma é evidente”, disse.

Priscila ainda explicou que as pessoas que estavam no local no início da tarde aguardavam o recebimento de cestas básicas e que posteriormente um trabalho para reconstruir a igreja deve ser iniciado. “As pessoas que estavam aqui vieram porque a igreja faz uma ação social de distribuição de cestas básicas, então essas pessoas já estão em situação de vulnerabilidade. Depois de todo esse processo, assim que a Defesa Civil e os bombeiros liberarem, a equipe de engenheiros da secretaria de defesa de desenvolvimento urbano vai começar a fazer o levantamento para que a gente possa fazer a reconstrução do Santuário. Até porque se começou a contagem regressiva dos 100 dias para a festa do morro. A gente sabe do significado que isso tem, mas nesse primeiro momento a gente lamenta profundamente as duas vidas que foram perdidas”, explicou Priscila.

As autoridades ainda não confirmaram o número total de pessoas que estavam no local. “Assim que houve o desabamento vários populares ajudaram e retiraram várias pessoas, mas a gente ainda não tem o quantitativo total de quantas foram as pessoas que estavam aqui na igreja. Conversei bastante com o padre Emerson e o objetivo nesse primeiro momento é cuidar dessas pessoas, dar toda a assistência que elas precisam e depois a gente cuida do Santuário”, afirmou a vice-governadora.

Nas redes sociais, a instituição publicou um comunicado oficial em que presta solidariedade às vítimas do acidente. “O Santuário Nossa Senhora da Conceição se une aos moradores do nosso amado Morro neste momento. De imediato, estamos ao lado das vítimas e de seus familiares, nossa prioridade. Equipes de socorro estão presentes numa força tarefa em atendimento deste trágico acidente. Que as nossas orações sejam elevadas à Deus por intercessão da Imaculada Conceição”, assinou o Padre Emerson Borges CSSR, reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição.