O que se sabe sobre o acidente em santuário no Recife que deixou dois mortos

Teto veio abaixo no momento em que pelo menos 150 pessoas estavam dentro do santuário enquanto aguardavam para receber cestas básicas - (crédito: João Carlos Mazella/Estadão Conteúdo)

O desabamento do telhado do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, no início da tarde de ontem, deixou dois mortos e 24 feridos. O acidente aconteceu no momento em que aproximadamente 150 pessoas que tinham ido buscar cestas básicas participavam de uma palestra. A principal suspeita da causa da queda foi a recente colocação de painéis solares no teto, que não teria capacidade de sustentar o peso das placas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o acidente durante evento do governo na Paraíba. "Uma tragédia. Minha solidariedade às vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", publicou em uma rede social.

Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife expressou "profunda tristeza pelo trágico acidente". Assinada pelo arcebispo dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, diz que o acidente "enche nossos corações de luto e solidariedade".

As vítimas fatais do desabamento são o autônomo Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos. A Prefeitura do Recife decretou luto oficial de três dias e as famílias dos mortos receberão auxílio funeral por meio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

"Os técnicos estão na área para poder identificar se tem alguma ligação com a instalação recente de placas solares ou se tem alguma outra medida estrutural que foi feita. Estamos diante de um santuário, que se mistura com a história do Recife, com a fé da nossa cidade. A gente sabe quantas vidas e famílias têm aqui como um espaço sagrado. É um momento de muita dor para a nossa cidade", disse o prefeito João Campos (PSB-PE), que visitou o local para ver de perto os estragos.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause Branco, acompanhou os trabalhos dos bombeiros representando a governadora Raquel Lyra, que estava no interior do estado. "A queda do teto do santuário entristece todo o Recife. O morro é símbolo da nossa gente, da nossa fé, da nossa história. Ali, nossa alma se expressa enquanto cidade e assim continuará a ser", frisou.

Quarenta policiais militares e 35 bombeiros, além de dois cães farejadores, participaram dos resgates das vítimas. Um inquérito da Polícia Civil foi instaurado para investigar as causas da tragédia.

Fé e devoção

O aniversário do santuário é celebrado em 8 de dezembro, na Festa de Nossa Senhora da Conceição, popularmente chamada de Festa do Morro, umas das maiores comemorações religiosas da capital e reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco e do Recife. O evento chega a atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas anualmente.

A estátua da santa veio da França e chegou à cidade em 1904, no cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição, instituído no século 19 pelo papa Pio IX. À época, o bispo dom Luís Raimundo Brito mandou construir no morro uma capela em estilo gótico para abrigar a devoção. O templo foi inaugurado em 1906.

Com a urbanização e ampliação do Recife, houve o desmembramento da área do Morro da Conceição para a criação da Nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Depois da reforma, a igreja adotou o estilo moderno e paredes de vidro. Isso possibilita aos devotos enxergarem a imagem de dentro e fora do santuário.

Em 2015, o então arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, elevou a Paróquia do Morro da Conceição à condição de santuário, deixando-a sob os cuidados dos Missionários Redentoristas e cujo reitor, atualmente, é o padre Emerson Borges.

(Com Agência Estado e colaboração de Sarah Paes especialmente para o Correio)

