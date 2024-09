Quatro pessoas morrem e 10 ficam feridas após ônibus cair em ribanceira

Quatro pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira nesta segunda-feira (2/9). O veículo transportava 21 passageiros para Salvador, na Bahia. O motorista do ônibus teria perdido o controle e o veículo despencou na BR-324, nas proximidades do município de São Sebastião do Passé (BA).



As quatro vítimas ficaram presas nas ferragens do ônibus. Os corpos foram deixados sob os cuidados de equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

Dois feridos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para receberem atendimento médico. Os outros foram atendidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não se sabe qual foi a causa do acidente.



Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) retiraram quatro corpos que ficaram presos nas ferragens de um ônibus após acidente veicular na BR 342, nas proximidades de São Sebastião do Passé. A ocorrência aconteceu por volta das 4h desta terça-feira (2). Os corpos foram deixados sob os cuidados de equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais. Duas pessoas que firacam feridas foram levadas para unidade de saúde por equipe do 12° BBM/Salvar. Os outros feridos foram atendidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A causa do acidente ainda é desconhecida.